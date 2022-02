Bundesliga: BVB-Ecken von Julian Brandt - ein Aufreger-Thema bei den Fans!

1:1 beim FC Augsburg: Am Ende war es einmal mehr ein enttäuschendes Ergebnis für Borussia Dortmund zum Abschluss des 24. Bundesliga-Spieltags. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die Mannschaft hat heute hier nochmal eine Menge Energie reingefeuert in das Spiel“, lobte Trainer Marco Rose dennoch - und hatte dabei auch die zurückliegenden Englischen Wochen und die anhaltende prekäre Personalsituation im Blick.

BVB-Remis in Augsburg: Das bemängelt Rose

Was Rose angesichts der verspielten Führung bemängelte? „In der Phase, wo Augsburg das Risiko erhöht, hätten wir dann einfach den Punch setzen müssen. Dafür haben wir aber die Räume nicht gut genug gefunden, waren nicht klar genug.“

Julian Brandt: Eckbälle in der Kritik

Genau jener Brandt sorgte in den jüngsten Spielen nun aber zunehmend für Kopfschütteln.

Sogar noch deutlich mehr waren es am Donnerstagabend, als die Glasgow Rangers in der Europa League zwischen der 16. und 20. Minute gleich vier Dortmunder Eckballflanken noch vor dem ersten Pfosten entschärften.

BVB-Fans frustriert von Eckball-Schwäche

„Weihnachten kommt überraschender als eine Ecke von Brandt an den ersten Pfosten“, hieß es dazu im BVB-Forum - oder auch: „Einfallsloser kann man Ecken nicht spielen. Unglaublich.“

Das Ecken-Protokoll des BVB in Augsburg:

13. Minute: Eckball von der linken Seite. Brandt bringt ihn mit dem rechten Fuß in die Mitte, der Ball kommt kaum auf Kniehöhe, springt noch weit vor dem Fünfmetereck auf und wird direkt geklärt. Zudem entscheidet Schiedsrichter Deniz Aytekin auf Stürmerfoul im Getümmel.

29. Minute: Eckball von der rechten Seite. Brandts Hereingabe schafft es gerade so in den Fünfmeterraum, Ricardo Pepi klärt ins Seitenaus.

33. Minute: Eckball von der linken Seite. Brandts Hereingabe fliegt auf Kopfhöhe an den kurzen Pfosten. Dort köpft ihn ein Augsburger unbedrängt aus der Gefahrenzone.

58. Minute: Eckball von der rechten Seite. Diesmal schlägt Hazard den Ball an den ersten Pfosten, wo jedoch nur Augsburgs Michael Gregoritsch steht und per Kopf klärt.

86. Minute: Eckball von der linken Seite. Hazard flankt scharf an den Fünfmeterraum, der erste vielversprechende Versuch des Abends. Emre Can segelt jedoch knapp unter dem Ball hindurch, Reece Oxford ist per Kopf zur Stelle.