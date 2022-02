Handball: EHF schließt Russland und Belarus aus

Der Verband teilte am Montagabend nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees mit, dass diese Maßnahme „ab sofort“ und „bis auf Weiteres“ gelte.

DHB-Präsident: „Folgerichtiges Signal“

Für Andreas Michelmann ist dies das „folgerichtige Signal“. Der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) betonte: „Für einen sportlichen Austausch gibt es angesichts des russischen Überfalls auch von belarussischem Boden auf die Ukraine keinerlei Basis. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und all denen, die auf der Flucht vor diesem sinnlosen und verbrecherischen Krieg sind.“ (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Die EHF betonte in ihrem Statement, „dass es weder Akzeptanz noch Verständnis für die russische Invasion in der Ukraine gibt. Dies gilt auch für alle Parteien, die an einer solchen Gewalttat aktiv beteiligt sind oder diese unterstützen.“ Auch verzichtet der Verband vorerst auf Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus Russland und Belarus.