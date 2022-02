Formel 1: Verliert Nikita Mazepin Lizenz? Ukraine-Verband fordert Ausschluss russischer Fahrer

Dem vorausgegangen war ein Brief von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem an den Automobilverband der Ukraine (FAU). Darin hatte er die „volle Unterstützung und die Unterstützung der FIA“ angeboten.

Verliert Mazepin seine Lizenz?

In der Formel 1 würde dies Haas-Pilot Nikita Mazepin betreffen, der mit einer Lizenz des russischen Verbandes fährt. Die Zukunft des Schumacher-Teamkollegen ist aber ohnehin offen, seit Haas in der vergangenen Woche das Branding des russischen Hauptsponsors Uralkali vom Auto entfernt hat. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Erst vor wenigen Tagen schrieb der Sportler bei Twitter, dass er „nicht die Kontrolle über vieles hat, was gesagt und getan wird.“ Demnach will sich Mazepin auf das konzentrieren, „was ich kontrollieren kann, in dem ich hart arbeite und mein Bestes für Haas gebe“.

Kein Formel-1-Rennen in Sotschi

Am vergangenen Freitag hat die Königsklasse bereits die erste Entscheidung in Sachen Russland getroffen. So wurde verkündet, dass „unter aktuellen Umständen“ kein Rennen in Sotschi absolviert wird.