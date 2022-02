Premier League: Neuer Job für Jesse Marsch - Ex-Leipzig-Trainer tritt Bielsa-Nachfolge in Leeds an

Der Premier-League-Klub präsentierte am Montag den Nachfolger für die entlassene Trainerlegende Marcelo Bielsa. Dieser ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga: Jesse Marsch übernimmt für Bielsa an der Seitenlinie. Der US-Amerikaner, der Anfang Dezember bei RB Leipzig beurlaubt worden war, unterschrieb an der Elland Road einen Vertrag bis 2025. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)