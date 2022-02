NBA: Los Angeles Lakers um LeBron James, Westbrook und Davis versinken im Chaos

Als der Abend der Los Angeles Lakers sein Höchstmaß an Peinlichkeit erreicht zu haben schien, reichte es Jeanie Buss endgültig.

Als Lakers-Fan, der es mit der erfolgsverwöhnten Franchise hält, muss es aktuell schwer zu ertragen sein, was da auf dem Court passiert. Mit der Schlusssirene stand ein 95:123 gegen die New Orleans Pelicans. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Perkins wütet: „Zeigt Stolz und Respekt für das Spiel!“

Die Lakers um Superstar LeBron James und seine Co-Superstars Russell Westbrook und Anthony Davis stehen nun bei 27 Siegen und 33 Niederlagen. Ein Team, dass um den Titel mitspielen wollte, kämpft nun darum, sich irgendwie in die Playoffs zu mogeln.

Der so verletzungsanfällige Co-Superstar Davis fehlt aktuell natürlich schon mehr - doch die Verletzungsmisere alleine kann keine Ausrede für die teils peinlichen Auftritte der Lakers sein. Meist stehen immerhin zumindest zwei Superstars auf dem Court.

Das sieht mit Kendrick Perkins auch ein Ex-NBA-Profi so. „Die Lakers respektieren das Basketballspiel nicht! Diese schlechte Körpersprache und der nachlässige Basketball sind es nicht. Zeigt doch mal ein bisschen Stolz und Respekt für das Spiel!“, twitterte der 37-Jährige, der seine Karriere im Jahr 2018 beendete.

James und Westbrook im Turnover-Duell

Wer die Partie in Los Angeles gesehen hat, der dürfte den Appell verstehen. Auch James‘ Lust auf Defense war schon einmal größer - für das restliche Team gelten die defensiven Probleme schon die ganze Saison über.

Und vorne? Da lieferten sich James und Westbrook ein Turnover-Duell. Auch hier konnte keiner gewinnen, denn am Ende landeten beide bei desaströsen sieben Ballverlusten. Den 14 Turnover standen nur vier Assists gegenüber.

Selbst die Fans wenden sich mittlerweile gegen das Team. So waren Pfiffe und laute Unmutsbekundungen zu hören.

LeBron James flirtet mit Cavaliers

In all diesen Wirbel passt ein Flirt von James mit den Cleveland Cavaliers, seinem Ex- und Heimat-Team.