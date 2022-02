FIFA und UEFA suspendieren Russland - auch für WM in Katar ausgeschlossen

Die FIFA und die UEFA schließen den russischen Fußballverband RFU von allen Wettbewerben aus. Dazu zählt auch die WM in Katar. Das gaben die Verbände in einem gemeinsamen Statement bekannt. Damit ziehen die Verbände die Konsequenzen aus dem russischen Einmarsch in die Ukraine. ( Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Sport: Alle News im Liveticker )

FIFA und UEFA solidarisieren sich mit Ukraine

„Der Fußball ist hier voll und ganz vereint und in voller Solidarität mit allen betroffenen Menschen in der Ukraine. Beide Präsidenten hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine deutlich und schnell verbessert, damit der Fußball wieder ein Vektor für Einheit und Frieden unter den Menschen sein kann“, heißt es in der Mitteilung.