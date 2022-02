Wegen Ukraine-Krieg: Schließt Eishockey-Weltverband Russland aus WM und Verband aus?

Als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine soll sich der Eishockey-Weltverband zu drastischen Maßnahmen gegen Russland und Weißrussland entscheiden.

Der Krieg in der Ukraine zieht weiter auch im Sport seine Kreise. Nun soll es auch im Bereich Eishockey massive Konsequenzen geben.

So berichten mehrere skandinavische Medien übereinstimmend, dass Russland und Weißrussland von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF suspendiert werden. Demnach wird es beiden Ländern nicht gestattet, an der im Mai in Finnland stattfindenden Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ersetzt werden sollen sie durch Frankreich und Österreich.