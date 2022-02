BVB titelreif? Marco Reus' Kampfansage fällt Borussia Dortmund auf die Füße

Pongracic' Brust bringt Kobel in Bedrängnis

Borussia Dortmund hat am Sonntag die nächste Enttäuschung erlebt.

Der BVB kam beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus und muss den FC Bayern in der Tabelle davonziehen lassen. Die Münchner sind nun wieder auf acht Punkte enteilt, die Meisterschaft scheint für Dortmund außer Reichweite. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli, dem Scheitern in der Champions-League-Gruppenphase und zuletzt auch in den Playoffs der Europa League ist damit wohl auch die letzte Titelchance futsch. (News: Can platzt der Kragen)