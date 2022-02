Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern? Polens Verbandschef Cezary Kulesza spricht

Im Exklusiv-Gespräch mit SPORT1 übt der Boss des polnischen Fußballverbands, Cezary Kulesza, scharfe Kritik an der Haltung der FIFA im Zuge des Ukraine-Krieges und spricht über Robert Lewandowski und dessen Zukunft beim FC Bayern.

Einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge erwägt die FIFA nun doch, die russische Nationalelf im Zuge des Krieges in der Ukraine für das Turnier in Katar auszuschließen . Cezary Kulesza, der Präsident des polnischen Fußballverbandes, würde das begrüßen.

SPORT1: Herr Kulesza, der polnische Fußballverband hat im Zuge des Krieges in der Ukraine klargemacht, nicht zu den WM-Playoffs gegen Russland antreten zu wollen. Die FIFA spielt auf Zeit, ein Ausschluss der Russen steht Berichten zufolge immerhin im Raum. Wie stehen Sie zu der bisherigen Haltung des Weltverbandes und dessen Präsident Gianni Infantino?

Lewandowskis Zeichen kann sehr wichtig sein

SPORT1: Polens wichtigster Fußballer Robert Lewandowski hat am vergangenen Samstag beim Spiel des FC Bayern in Frankfurt eine ukrainische Armbinde getragen . Wie wichtig ist es, dass Persönlichkeiten mit einer solchen Reichweite wie Lewandowski Zeichen setzen?

Kulesza: Symbole sind in der heutigen Welt sehr wichtig und können von großem Wert sein. Robert Lewandowski hat sich glorreich verhalten und seine Solidarität mit der angegriffenen ukrainischen Nation zum Ausdruck gebracht. Zuvor hatte er zusammen mit anderen Spielern unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass er sich nicht vorstellen kann, zu diesem Zeitpunkt gegen Russland zu spielen. In der Welt der sozialen Medien, in der die besten Spieler von Millionen von Fans auf der ganzen Welt verfolgt werden, haben solche symbolischen Aktionen eine extrem aufbauende und verbindende Kraft.