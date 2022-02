WePlay Esports trennt sich von russischen Partnern

Eventveranstalter WePlay Esports bricht alle Verträge mit russischen Partnern. In den Streams zukünftiger Turniere wird die russische Sprache nicht mehr angeboten.

Einer der größten eSport-Turnierveranstalter der Welt zieht notwendige Konsequenzen aus dem Krieg in der Ukraine. Die WePlay Holding, mit Büros in Kiew und Los Angeles, hat am Wochenende beschlossen, alle geschäftlichen Verbindungen zu belarussischen oder russischen Partner mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wie viele Unternehmen davon betroffen sind und wie hoch der Preis sein wird, den WePlay dafür zahlen muss, ist nicht bekannt.