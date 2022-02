La Liga: Ousmane Dembeles Traumtor: Sinnbild für eine erstaunliche Entwicklung

Ousmane Dembélé - ein Name, der die Fußballwelt spaltet. Ein Name, mit dem schon viele Diskussionen begannen. Bei dem Fragezeichen entstehen. Bei dem abgewunken wird. Bei dem stets Zweifel herrschen.

Dembélé verzückt FC Barcelona

Xavi lobt Dembélé: „Kann der Beste sein“

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der Coach die Arbeitseinstellung des Weltmeisters von 2018 lobte. Also jenes Spielers, der schon so manche Nacht mit Videospielen verbracht haben soll, nur um am nächsten Tag den Trainingsbeginn zu verpassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Hier hat Dembélé sein Spiel verbessert

Es war eine Szene, die sinnbildlich für den neuen Dembélé steht. Talent hatte er immer, Ballbehandlung, Speed, zwei praktisch gleichstarke Füße. In den letzten Spielen legte er aber eine andere Zielstrebigkeit an den Tag, die auch gegen Bilbao entscheidend war.

Dembélé schreibt Barca-Geschichte

In dieser Form kann er für jedes Team in Europa eine Bereicherung sein. Xavi wusste dies und hielt an ihm fest. Wer auf einen solchen Spieler freiwillig verzichtet, schwächt sich selbst. Zumal Dembélé in der Kabine laut spanischen Medienberichten einige Freunde hat - mit der Ankunft von Pierre-Emerick Aubameyang hat er im Winter einen lautstarken Fürsprecher dazugewonnen.