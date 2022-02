Franck Ribéry in Autounfall verwickelt

Franck Ribéry ist in Italien in einen Autounfall verwickelt. Der ehemalige Bayern-Star hat aber Glück im Unglück.

Der frühere Bayern-Star war in Italien in einen Autounfall verwickelt. Dabei erlitt er eine leichte Gehirnerschütterung. Nach SPORT1 -Informationen geht es dem 38-Jährigen soweit gut.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno.