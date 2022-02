FIFA will Russland von WM ausschließen

Russland darf offenbar nicht bei der WM in Katar antreten. Die FIFA plant, das Land von all seinen Wettbewerben auszuschließen.

Der Fußball-Weltverband will Russland von seinen Wettbewerben ausschließen. Das berichtet die dpa. Das würde bedeuten, dass die russische Nationalmannschaft nicht an den WM-Playoffs im März und an der WM in Katar teilnehmen darf. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)