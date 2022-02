IOC entzieht Russland-Präsident Putin den Olympischen Orden

Das IOC hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin (69) nach dem Einmarsch in die Ukraine den Olympischen Orden entzogen.

Das IOC um Präsident Thomas Bach entschied sich wegen der „außergewöhnlichen Umstände“ rund um den Krieg in der Ukraine mit der schwerwiegenden Verletzung des Olympischen Friedens und „anderer Verstöße gegen die Olympische Charta“ zu diesem Schritt, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß.