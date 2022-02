IOC empfiehlt Ausschluss von Russland und Weißrussland von internationalen Sport-Events

Dies gilt auch mit Blick auf Athletinnen und Athleten aus Belarus, das teilte das IOC am Montag mit. Fast zeitgleich schloss sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) den weltweiten Forderungen nach ebendiesen Maßnahmen an. ( Russlands Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Sport: Alle News im Liveticker )

In einem Statement vom Montag erklärte das IOC: „Der Krieg in der Ukraine stellt die Olympische Bewegung vor ein Dilemma. Während Athleten aus Russland und Belarus weiterhin die Möglichkeit hätten, an Sportevents teilzunehmen, bleibt dies vielen Athleten aus der Ukraine wegen dem Angriff auf ihr Land verwehrt.“