Anzeige

Magic trifft Street Fighter - Exklusive Kartensammlung angekündigt MTG x Street Fighter

Die Mechanik “Multi Kicker” ist wie gemacht für Chun-Li © Wizards of the Coast

Matthias Regge

Einmal einen Planeswalker mit einem Shoryuken verkloppen…bald Realität! Das neueste Secret Lair-Set von Magic: The Gathering beinhaltet Ryu, Chun-Li und Co.

Wizards of the Coast haben im Dezember 2019 die Secret Lair-Reihe eingeführt. Hierbei handelt es sich um Drop-basierte Kartensets. Ein Drop ist meist durch ein Thema verknüpft. „OMG KITTIES“ fokussierte sich auf Karten wie Leonin Warleader oder Mirri, Weaterlight Duelist. „Mountain, Go“ bot Karten, die man aus Mono-Red-Decks kannte.

Diese Karten kommen immer mit exklusivem, neuen Artwork und sind ausschließlich über den Secret Lair Store erhältlich.

Anzeige

Eine der neuesten Kollektionen ist eine Kooperationen mit Capcom und bietet 8 Karten, welche die folgenden Street Fighter Charaktere zeigt:

● E. Honda, Sumo Champion

● Ryu, World Warrior

● Ken, Burning Brawler

● Blanka, Ferocious Friend

● Chun-Li, Countless Kicks

● Dhalsim, Pliable Pacifist

● Guile, Sonic Soldier

Anzeige

● Zangief, the Red Cyclone

undefined

Es handelt sich hierbei also um die Kämpfer, die auch in Street Fighter II: The World Warriors spielbar waren.

Keine Skins - neue Karten

In der Vergangenheit hat Wizards of the Coast durchaus Secret Lair Drops angeboten, welche die Kunst aus einem anderen Franchise genutzt hat. Zuletzt gab es zum Release von Arcane eine Sammlung mit League of Legends-Artwork zu erwerben. Hier wurden bestehende Magic-Karten wie Path to Exile genommen, und mit entsprechenden Bildern aus der animierten Serie versehen.

Andere Cross-Over-Kollektionen boten aber auch Karten, die komplett neu, und damit exklusiv in ihrem respektiven Drop zu bekommen waren. Den Anfang machte hier The Walking Dead. Darauf folgte Stranger Things.

undefined

Auch das Secret Lair zu Street Fighter bietet Karten, die mechanisch einzigartig sind.

Fans sind gespaltener Meinung

Die Secret Lair-Reihe hat bei vielen Magic-Fans ohnehin keinen guten Stand. Obwohl Wizards of the Coast immer betont, dass sie den Zweitmarkt für Sammelkarten nicht in Betracht ziehen, waren Drops mit teureren Einzelkarten oft auch im Store mit einem höheren Preis versehen. Diese Unehrlichkeit kam nicht gut bei der Spielerschaft an.

Anzeige

Auch sehen einige die Cross-Over mit Non-Magic-Franchises kritisch. Generell sind Fans damit einverstanden, dass es „Skins“ für bestehende Karten mit neuem Artwork gibt (Wizards of the Coast hatte auf diese Weise bereits eine Godzilla-Reihe auf den Markt gebracht). Aber der Druck einer Rick Grimes-Karte impliziert, dass dieser Walking Dead-Charakter auch ein Teil des Magic-Universums ist. Viele stört dieser Eingriff in das World Building des renommierten Franchises, welches einen großen Faktor auf sein Multiversum und dessen Geschichte gelegt hatte.