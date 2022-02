BVB: Interview-Rätsel - darum war Emre Can so aufgebracht

Pongracic' Brust bringt Kobel in Bedrängnis

Nach dem Unentschieden beim FC Augsburg äußert Dortmunds Emre Can scharfe Kritik. Wen er damit meint, bleibt zunächst unklar. DAZN löst den Vorfall auf SPORT1-Nachfrage auf.

Auch der übertragende Sender DAZN sorgte für Stirnrunzeln - mit einem Interview mit Dortmunds Defensiv-Allrounder Emre Can. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach einem Werbeblock wurde unvermittelt ein Interview mit Can gesendet, indem er sich furchtbar aufregte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Can: „Das geht nicht“

„Jeder kann uns kritisieren. Aber wenn man jemanden beleidigt, ist das was anderes“, sagte Can und wurde dann noch deutlicher: „Schon im Spiel habe ich gehört, dass er es ein paar Mal gesagt hat. Ich habe ihm nur gesagt, dass er nicht so reden soll. Jeder kann uns kritisieren, aber nicht auf diese Art und Weise. Das geht nicht.“