NFL in Deutschland: Tickets, Teams, Termin - alle Infos zum München-Spiel Dieses NFL-Team spielt in München

Zum ersten Mal steigt 2022 ein NFL-Spiel in Deutschland, die Allianz Arena in München ist Spielort der Premiere. Welche Teams sind dabei? Wann steigt das Spiel? Und wo gibt es Tickets?

Die mit Spannung erwartete Deutschland-Premiere der NFL rückt immer näher!

Am Montagnachmittag deutscher Zeit hat die NFL verkündet, das bei der Premiere 2022 in der Münchner Allianz Arena die Tampa Bay Buccaneers mit von der Partie sein werden.

Doch welcher Gegner kommt infrage? Wann soll das Event stattfinden? Wie kommt man an Tickets? Und wie sehen die weiteren NFL-Pläne für Spiele in Deutschland und Europa aus? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen für alle NFL-Fans!

Welche Teams bestreiten das erste NFL-Spiel in Deutschland?

Vier NFL-Franchises haben sich die Marketing-Rechte für den deutschen Markt gesichert: die Tampa Bay Buccaneers, die Kansas City Chiefs, die New England Patriots und die Carolina Panthers.

Wie die NFL am Rande des Super Bowl bestätigte, werden diese Mannschaften bis 2025 jeweils mindestens einmal in Deutschland spielen, laut NFL-Insider Peter King sollen sie die vier „Heimteams“ stellen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Am Montagnachmittag teilt die NFL offiziell mit, dass die Buccaneers tatsächlich in München aufschlagen werden. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest.

„Wir freuen uns darauf, im Herbst am ersten NFL-Spiel der Regular Season in München teilzunehmen“, sagte Joel Glazer, Eigentümer und Co-Chairman der Buccaneers: „Dieses historische Spiel wird eine entscheidende Rolle in den Bemühungen der NFL spielen, ihre internationale Präsenz zu vergrößern - und uns gleichzeitig ermöglichen, die NFL-Fans in Deutschland direkt anzusprechen.“

Der Gegner wird aber eine der folgenden Mannschaften sein, gegen die für Tampa Bay in der kommenden Saison ein Heimspiel ansteht: Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Green Bay Packers, Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs.

Mit den beiden aktuellen Super-Bowl-Teams (Rams und Bengals), einer möglichen Neuauflage des Super Bowl des vergangenen Jahres (Bucs vs. Chiefs) oder den in Deutschland sehr beliebten Seahawks und Packers, die zuletzt den deutschen Kicker Dominik Eberle unter Vertrag genommen hatten, wären damit gleich mehrere äußerst attraktive Paarungen in der Verlosung.

Wo findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt?

Bei der Deutschland-Premiere fliegt das Ei in der Allianz Arena, Spielstätte des FC Bayern München im Norden der bayerischen Landeshauptstadt.

NFL-Deutschland-Boss Alexander Steinforth sprach von einem „absoluten Leuchtturm-Event. Wir hoffen und glauben, dass dieses Spiel so viel Begeisterung kreieren und den Stellenwert der NFL in Deutschland noch mal auf ein neues Niveau heben wird.“

Bayerns Marketing-Vorstand Andreas Jung betonte, die Allianz Arena biete „eine der besten Atmosphären im Sport. Das NFL-Spiel wird unser erstes Event außerhalb des Fußballs sein - und damit ein Meilenstein.“

Wann findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt?

Der genaue Termin ist noch offen, lässt sich aber relativ gut eingrenzen: Ein Termin in den entscheidenden Wochen im Playoff-Rennen im Dezember scheint ebenso ausgeschlossen wie ein Datum zu nah am Saisonstart.

Die International Games in England fanden in den vergangenen Jahren traditionell im Oktober statt, das erste Deutschland-Spiel könnte im Anschluss daran steigen.

NFL-Insider Peter King bringt konkret die Wochen 9 und 10 ins Gespräch - was gleichbedeutend mit den Wochenenden 5./6. bzw. 12./13. November wäre.

Wie kommt man an Tickets für das NFL-Spiel in München?

Wer eines der begehrten Tickets für die Deutschland-Premiere der NFL ergattern möchte, kann sich schon jetzt unter diesem Link bei der NFL registrieren.

Allerdings wird voraussichtlich eine gehörige Portion Glück nötig sein, um tatsächlich im Stadion dabei sein zu können: Für die Partie in der Allianz Arena, die bei Spielen des FC Bayern rund 75.000 Zuschauern Platz bietet, hatten zuletzt bereits über 400.000 Fans ihr Interesse hinterlegt.

Welche weiteren internationalen Spiele sind in der NFL-Saison 2022 geplant?

Gleich drei NFL-Partien finden in London statt - eine davon im Wembleystadion, zwei weitere im Stadion der Tottenham Hotspur. Auch hierfür können Fans hier bereits ihr Interesse an Tickets hinterlegen.

Sicher ist, dass die Jacksonville Jaguars im Wembley auflaufen werden - wie schon vor der Corona-Pandemie sieben Mal in Folge zwischen 2013 und 2019.

Die Packers feiern zudem ihre internationale Premiere und sind damit das 32. NFL Team, das seit 2007 in London antritt. Neben den Packers kommen auch die New Orleans Saints nach London, es ist ihr erstes Spiel im Tottenham Hotspur Stadium.

Außerdem kehrt die NFL erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie für ein Spiel nach Mexiko zurück: Im Estadio Azteca von Mexico City hatten von 2016 bis 2019 bereits vier Partien stattgefunden.

Die Arizona Cardinals, die dort bereits 2005 das erste reguläre Saisonspiel der NFL außerhalb der USA bestritten haben, stehen als eines der beiden Teams in Mexiko fest. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wie sieht der weitere Plan für NFL-Spiele in Deutschland aus?

Für die Saisons 2022 bis 2025 ist jeweils eine Partie in Deutschland geplant. Nach der Premiere in München steigt dort noch ein weiteres Spiel, zudem sind zwei Gastspiele in Frankfurt geplant.

Welche Stadt in welchem Jahr Gastgeber sein wird, steht noch nicht endgültig fest.

„Wir haben jetzt noch nicht die Jahre danach fixiert, von daher erst mal Fokus auf 2022″, erklärte Geschäftsführer Steinforth bei der dpa: „Im Laufe des Jahres und wenn das Spiel gespielt ist, werden wir natürlich eng mit München und Frankfurt sprechen und gucken, wie es am besten passt.“

Angesichts der vier Favoriten auf Heimspiele in Deutschland und der jährlich wechselnden Anzahl der Heimspiele zwischen AFC- und NFC-Teams spricht angesichts der Premiere unter Beteiligung der Bucs vieles für ein Panthers-Spiel im Jahr 2024.

Die Patriots und die Chiefs würden sich die Deutschland-Partien 2023 und 2025 aufteilen, wenn für sie als AFC-Teams wieder neun Heimspiele auf dem Programm stehen.