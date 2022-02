Offiziell! FC Schalke 04 beendet Gazprom-Partnerschaft

Der FC Schalke 04 zieht bei Gazprom den Schlussstrich. Das gibt der Klub am Montag bekannt.

Der Zweitligist hatte den russischen Hauptsponsor zuletzt bereits vom Trikot entfernt. An der freien Stelle stand am Wochenende stattdessen „Schalke 04″. Darüber hinaus hatten die Königsblauen alle Artikel mit dem Schriftzug „Gazprom“ aus dem Fanshop entfernt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nun verkündete Schalke, dass der Vorstand sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates zum klaren Schritt entschieden habe. Laut Klubangaben befinden sich Vorstand und Aufsichtsrat dazu mit Vertretern des Erdgasförderunternehmens in Gesprächen. Weitergehende Informationen sollen zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden.

Gazprom auch bei UEFA bald raus?

Der Vertrag der finanziell klammen Knappen mit Gazprom wäre noch bis 2025 gelaufen. In der 2. Liga sollten vom russischen Gaslieferanten neun Millionen jährlich fließen, bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Fans feiern Schalke für Gazprom-Entscheidung

Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hatten die Königsblauen schon beim Gastspiel in Karlsruhe am Samstag (1:1) auf den Schriftzug Gazprom auf ihren Trikots verzichtet. Gazprom-Vertreter Matthias Warnig hatte zudem sein Mandat im Aufsichtsrat bereits am Donnerstag mit sofortiger Wirkung niedergelegt.