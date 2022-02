Tennis: Medvedev offiziell Nummer eins der Welt - Zverev weiter Dritter

Anzeige

Nun ist es offiziell: US-Open-Champion Daniil Medvedev steht an der Spitze der Tennis-Weltrangliste.

US-Open-Champion Daniil Medvedev hat am Montag offiziell zum ersten Mal in seiner Karriere die Führung der Tennis-Weltrangliste übernommen. Der 26-Jährige, der als erst dritter Russe an der Spitze des Rankings steht, löste trotz seines Halbfinal-Aus beim ATP-Turnier in Acapulco in der Vorwoche den Serben Novak Djokovic als Nummer eins ab. (BERICHT: Die traurigste Nummer 1 der Geschichte)

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger hatte die Weltrangliste insgesamt 361 Wochen angeführt und damit einen Rekord aufgestellt. Allerdings wird Medvedev die Spitzenposition wieder an Djokovic verlieren.

Hinter den beiden Topspielern an dritter Position liegt weiter Olympiasieger Alexander Zverev, der in Acapulco als Titelverteidiger wegen eines Ausrasters disqualifiziert wurde. Der spanische Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, der bei dem Turnier in Mexiko seinen dritten Titel in diesem Jahr feierte und 2022 weiter ungeschlagen ist, verbesserte sich um einen Platz auf Rang vier.

In der Frauen-Weltrangliste kletterte die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) nach ihrem Titel beim WTA-Turnier in Doha um vier Plätze auf Position vier. Unangefochten an der Spitze thront Australian-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien), beste Deutsche ist Angelique Kerber auf Rang 18.

