Liga NOS: Gänsehaut-Moment bei Einwechslung von Roman Yaremchuk (Benfica)

Es war die 62. Minute, als es im Spiel von Benfica Lissabon in der portugiesischen Liga NOS (3:0 gegen Vitória Giumares) zu einem Gänsehaut-Moment kam.

Yaremchuk wurde von einer warmen Woge der Unterstützung in Empfang genommen. Die Anhänger applaudierten und hielten Schilder in den blau-gelben Landesfarben der Ukraine in die Höhe.