UEFA-Entscheidung wegen Ukraine-Krieg steht bevor: Russland vor Ausschluss

Nach Informationen von SPORT1 befindet sich die Führungsebene der Europäischen Fußball-Union (UEFA) derzeit in einem ständigen Austausch, der zeitnah zu Ergebnissen führen soll. Dabei ist damit zu rechnen, dass Russland als Folge des Ukraine-Kriegs komplett suspendiert wird oder zumindest die russischen Mannschaften ausgeschlossen werden.

Folgt die UEFA dem Schalke-Beispiel?

Ein Thema bleibt auch weiter das Sponsoring durch das russische Staatsunternehmen Gazprom. Das Thema wurde bei der UEFA in einer Sondersitzung am letzten Freitag zunächst noch vertagt.

Ukraine-Krieg: FIFA unter Druck

Auch der noch zögernde Weltverband FIFA steht in bisher nie dagewesener Weise unter Druck. Da Polen, Schweden und Tschechien in den Playoffs zur WM-Endrunde in keinem Fall gegen Russland antreten wollen, muss die FIFA reagieren. Auch England, Dänemark und Norwegen wollen keine Länderspiele gegen Russland mehr austragen. (FIFA verhängt erste Sanktionen)