Premier League: Chelsea erntet Fan-Kritik nach Statement zum Ukraine-Krieg

Nach Abramowitsch-Rückzug: "Stehe in Kontakt mit Marina"

Der FC Chelsea veröffentlicht ein Klub-Statement zum Ukraine-Krieg. Bei den Fans kommt dieses alles andere als gut an.

Es war eine turbulente Woche für den FC Chelsea - und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Klub in absehbarer Zeit zur Ruhe kommen wird.

Der Grund dafür ist eine Erklärung, die Chelsea am Sonntag abgab, vor dem Anpfiff im Wembley Stadium. Darin ging es nicht um den Krieg in der Ukraine und um Abramowitsch. Mit 24 Worten war sie ungewöhnlich kurz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Die Situation in der Ukraine ist entsetzlich und verheerend. Die Gedanken des FC Chelsea sind bei den Menschen in der Ukraine. Alle Mitglieder des Vereins beten für den Frieden“, ließ der Klub aus London wissen.

Fußball-Fans gehen auf Chelsea los

„Drei Tage, um eine Erklärung mit 24 Wörtern zu veröffentlichen“, antwortete eine Person auf Twitter. Hintergrund ist, dass der Krieg in der Ukraine am Sonntag in den dritten Tag ging. „Mehr als nur erbärmlich“, schrieb ein anderer Fußball-Fan.