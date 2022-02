Schock-Moment beim Spiel von Austria Wien - Georg Teigl verschluckt Zunge

In der Partie zwischen Austria Wien und dem Wolfsberger AC kommt es zu einer dramatischen Szene. Verteidiger Georg Teigl verschluckt seine Zunge, sein Gegenspieler reagiert schnell.

Schock-Moment in der österreichischen Bundesliga!

In der Partie zwischen Austria Wien und dem Wolfsberger AC (1:0) am Sonntagabend lag Austria-Spieler Georg Teigl nach einer Kollision mit einem Gegenspieler bewusstlos am Boden.