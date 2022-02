Anzeige

Klopp zu Angriff auf Ukraine: "Krieg eines wirklich bösen Mannes" Klopp: „Krieg eines bösen Mannes“

Jürgen Klopp vom FC Liverpool finde klare Worte zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt.

„Ich bin 54 Jahre alt, fast 55. Es übersteigt mein Verständnis, wie ein böser Mensch die ganze Welt in so eine Lage bringen kann. Besonders natürlich die Menschen in der Ukraine“, sagte Klopp beim norwegischen TV-Sender Viaplay Sport nach dem Sieg im Finale um den englischen Fußball-Ligapokal gegen den FC Chelsea am Sonntagabend.

Er kenne, sagte Klopp, „viele Ukrainer und auch Russen“, doch der Angriff auf die Ukraine sei „der Krieg eines wirklich bösen Mannes“, so der Coach mit Bezug auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin: „Wir müssen Solidarität zeigen, echte Solidarität. In dunklen Zeiten brauchst du immer Momente, in denen du an etwas anderes denken kannst. Ich bin froh, dass wir das heute liefern konnten.“ (League Cup: Spielplan und Ergebnisse)

