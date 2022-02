Kritik an Timo Werner nach Chelseas Final-Pleite gegen Liverpool

So reagiert Tuchel auf Elfer-Pechvogel Kepa

Werner selbst verwandelte seinen Elfer mit etwas Glück, nachdem er in der 74. Minute für Christian Pulisic aufs Feld gekommen war. Doch weder der Nationalspieler noch Romelu Lukaku, den Thomas Tuchel ebenfalls in der Schlussphase brachte, konnten zuvor entscheidende Impulse setzen.

Redknapp: Werner „hat diesen Chaos-Faktor“

Der frühere Liverpool-Spieler Jamie Redknapp äußerte sich kritisch über Werner. „Ich sehe ihn als jemanden an, der nicht weiß, was er tut", sagte Redknapp.

Nach Abramowitsch-Rückzug: "Stehe in Kontakt mit Marina"

„Aber er hat diesen Chaos-Faktor", fügte der Ex-Nationalspieler an. Werner hat in dieser Saison bisher sechs Tore und zwei Assists in 23 Pflichtspielen auf dem Konto.