Weiter keine Einigung: Saisonstart in der MLB vor Absage

New York (SID) - In der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) steht die Absage des für den 31. März geplanten Saisonstarts wegen der weiterhin ergebnislosen Tarifverhandlungen womöglich unmittelbar bevor. Am Sonntag endeten mehr als sechsstündige Gespräche zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft MLBPA ohne Einigung.

Wie ESPN berichtet, liegen Spieler und Teams in ihren Forderungen und Wünschen weit auseinander. Die Profis fordern, bei der Verteilung der Einnahmen in Höhe von rund zehn Millionen besser gestellt zu werden und weitreichendere Rechte in ihren Verträgen zu erhalten. Vor allem jüngere Spieler seien bislang benachteiligt worden. Die MLB sprach am Sonntag von "produktiven" Verhandlungen, nannte aber keine Details.