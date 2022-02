NHL: Siebte Niederlage in Serie für Grubauer und Seattle

Philipp Grubauer verliert mit Seattle in San Jose © AFP/GETTY IMAGES/SID/STEPH CHAMBERS

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer erlebt mit dem neuen NHL-Team Seattle Kraken weiter eine ernüchternde erste Saison in der nordamerikanischen Eliteliga. Mit dem 1:3 bei den San Jose Sharks kassierte Seattle seine siebte Niederlage in Serie und steht bei nur 16 Siegen in 55 Spielen (37 Punkte). Immerhin: Rekordmeister Montreal Canadiens hat noch vier Zähler weniger geholt als die Debütanten.