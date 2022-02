NBA: Dennis Schröder verpasst knapp erstes Triple-Double

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder muss in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf den ersten Sieg nach dem Wechsel zu den Houston Rockets warten. Gegen die Los Angeles Clippers verloren die Texaner 98:99 und kassierten ihre neunte Pleite in Serie, die fünfte mit Schröder. Die Rockets bleiben mit nur 15 Siegen aus 60 Spielen schlechtestes Team der Western Conference. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Mit elf Punkten, zehn Assists und acht Rebounds verpasste der 28 Jahre alte Schröder das erste Triple Double seiner Karriere, also zweistellige Werte in drei der fünf Hauptstatistiken (dazu gehören noch Blocks und Steals), knapp. Abseits davon erwischte der Ex-Braunschweiger, der sich für einen lukrativen neuen Vertrag präsentieren will, keinen guten Tag und traf nur vier seiner 15 Würfe aus dem Feld. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)