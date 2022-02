Sonderbriefmarke zum 125. Geburtstag von Herberger

Zum 125. Geburtstag des 1954er-Fußball-Weltmeistertrainers Sepp Herberger gibt die Deutsche Post am 1. März eine Sonderbriefmarke heraus.

Zum 125. Geburtstag des 1954er-Fußball-Weltmeistertrainers Sepp Herberger gibt die Deutsche Post am 1. März eine Sonderbriefmarke heraus. Auf ihr ist als Motiv ein Fußball zwischen zwei Spielern und Sepp Herbergers legendäres Zitat „Das Runde muss ins Eckige“ abgebildet. Am 28. März hätte der legendäre Fußballlehrer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sein 125. Lebensjahr vollendet.

Herberger war am 28. März 1897 in Mannheim geboren worden. Er betreute die DFB-Auswahl in 162 Länderspielen, feierte dabei 92 Siege bei 26 Unentschieden und 44 Niederlagen. Der „Weise von der Bergstraße“ verstarb 1977 im Alter von 80 Jahren.