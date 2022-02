NBA: Lakers um LeBron kassieren Klatsche - Mavs um Doncic schocken Warriors

Das Team um Superstar LeBron James verlor in der NBA gegen die New Orleans Pelicans mit 95:123. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

In Abwesenheit des verletzten Co-Stars Anthony Davis blieb auch Russell Westbrook mit 16 Punkten, einem Assist und sieben Turnovers unter seinen Möglichkeiten.

Lakers-Lage immer schlimmer

Die Lakers laufen inzwischen sogar Gefahr, das Play-In zu verpassen. Mit 27 Siegen und 33 Niederlagen ist L.A. Neunter. Sechs Siege unter einer ausgeglichen Bilanz - so schlecht stand das Team in dieser Saison noch nie da. Die zehntplatzierten Pelicans und die elftplatzierten Portland Trail Blazers haben 25 Siege und 36 Pleiten auf dem Konto. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Pleite gegen New Orleans war gar historisch. Noch nie hatten die Lakers, die nun zwei Partien in Folge und fünf der letzten sechs verloren haben, so hoch gegen die Pelicans auf die Mütze bekommen. Zuvor war die höchste Pleite das 117:139 im Jahr 2018.