Darts: UK Open 2022 LIVE im TV & Stream bei SPORT1 mit van Gerwen, White, Clemens, Price Darts der Spitzenklasse LIVE auf SPORT1

So feiert Wade den Titel in Milton Keynes

Vom 4. bis zum 6. März kämpft die Darts-Elite um den prestigeträchtigen Titel bei den UK Open. Als Titelverteidiger ist James Wade in diesem Jahr der Gejagte. SPORT1 zeigt alle Spiele LIVE.

Vom 4. bis zum 6. März steht mit den UK Open 2022 das zweite PDC Major des Jahres an und auf SPORT1 können Sie alle Spiele LIVE verfolgen. (Darts UK Open: Alle Spiele ab 4. März LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream)

Nachdem das Turnier wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr in die Marshall Arena in Milton Keynes ausweichen musste, kann das Event der Extraklasse in diesem Jahr wieder im Butlin‘s Resort in Minehead stattfinden. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Insgesamt gehen 160 Spieler an den Start. Gesetzt sind die 128 Tourcard-Inhaber. Jeweils acht weitere Plätze werden über die Development Tour und die Challenge Tour vergeben. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Die letzten 16 Plätze werden an Amateure vergeben. Diese werden auf Events ausgespielt, die von den Rileys Sports Bars organisiert werden.

UK Open: Amateure gegen Profis

Das Aufeinandertreffen von Amateuren und Profis ist ein besonderer Reiz der UK Open, so wie auch das Turnier-Tableau ohne Setzliste, durch das es jederzeit zu Kracher-Duellen kommen kann, aber auch zu Underdog-Erfolgsgeschichten.

Ausgetragen wird das Turnier im K.o.-Modus an acht Boards. Die besten 32 Spieler der Order of Merit steigen in der 4. Runde ein. In den ersten drei Runden wird Best-of-11-Legs gespielt, danach geht es bis zum Viertelfinale im Best-of-19-Legs-Modus weiter. Die Halbfinale und das Finale werden über die Distanz Best-of-21-Legs ausgespielt.

Clemens und Co.: Sieben deutsche Starter

Neben den Top-Stars wie Titelverteidiger Michael van Gerwen oder Weltmeister Gerwyn Price wollen auch die deutschen Spieler bei den UK Open glänzen. Gleich sieben Akteure aus Deutschland gehen an den Start - zwei mehr als im vergangenen Jahr. Angeführt werden sie von Gabriel Clemens, der als Top-32-Spieler der Order of Merit gesetzt ist.

Dazu kommen noch Florian Hempel, Max Hopp, Martin Schindler und Ricardo Pietreczko über die PDC Order of Merit. Niko Springer und Lukas Wenig haben sich über die PDC European Development bzw. Challenge Tour Qualifiers ihr Ticket gesichert.

Die erste Runde startet am Freitag, 4. März ab 12.00 Uhr. An diesem Nachmittag finden auch die zweite und dritte Runde statt. Die vierte Runde steht am Abend ab 20.15 Uhr auf dem Programm.

Am Samstag ist die fünfte Runde (ab 13.30 Uhr) und das Achtelfinale (ab 23.00 Uhr) terminiert. Am Sonntag geht es mit den Viertel- und Halbfinals sowie dem Finale ab 16.00 Uhr in die heiße Phase.

Insgesamt ist das Major mit 450.000 Pfund Preisgeld dotiert, der Sieger erhält 100.000 Pfund.

So können Sie die UK Open LIVE verfolgen:

TV: SPORT1Stream: SPORT1, DAZN

Die Übertragungszeiten der UK Open 2022 auf SPORT1 im Überblick:

Freitag, 4. März

12.00 Uhr: 1. bis 3. Runde

20.15 Uhr: 4. Runde

Samstag, 5. März

12.00 Uhr: Highlights 1. bis 4. Runde

13.30 Uhr: 5. Runde

18.30 Uhr: Analyse 5. Runde

23.00 Uhr: Achtelfinale

Sonntag, 6. März

16.00 Uhr: Viertelfinale

18.00 Uhr: Analyse Viertelfinale

20.00 Uhr: Halbfinale und Finale