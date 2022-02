La Liga: Dembélé-Gala für Barcelona - Katalanen springen auf Rang vier

Dembélé glänzt nach Einwechslung

Das 2:0 in der 73. Minute erzielte Dembélé selbst, als er aus spitzem Winkel den Ball zu seinem ersten Saisontor in die kurze Ecke drosch. Das 3:0 von Luuk de Jong (90.) und das 4:0 von Memphis Depay (94.) bereitete der 24-Jährige jeweils per Flanke vor. Den Führungstreffer hatte Pierre-Emerick Aubameyang erzielt (37.).