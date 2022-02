FC Bayern: Mbappé-Nachfolger bei PSG? Das sagt Lewandowski

Verlängerung? "Lewandowski zahlen, was er haben will"

Robert Lewandowski wird in einem Interview auf einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain angesprochen. Auch zu einem möglichen Karriereende äußert er sich.

Der Vertrag des Polen beim FC Bayern München läuft 2023 aus, am Samstag ließ er mit einer Aussage aufhorchen . Als er auf die Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic angesprochen, nachdem die Münchner den Vertrag des Weltfußballers gerne verlängern würden, sagte Lewandowski bei Sky : „Das höre ich zum ersten Mal.“ (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Lewandowski: „Möchte noch einige Jahre spielen“

Plant er etwa seinen Abgang? In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem französischen TV-Sender Telefoot wurde Lewandowski auf einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain angesprochen. Er entgegnete: „Was meine Antwort wäre, wenn PSG mich anfragt, die Nachfolge von Mbappè anzutreten?“ Er versah diese Aussage allerdings mit einem Augenzwinkern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er wisse nicht, was mit Mbappé in der Zukunft passieren wird, erklärte Lewandowski. „Ich habe bei Bayern einen Vertrag bis 2023, also denke ich noch nicht darüber nach.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)