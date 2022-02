Leichtathletik: Alica Schmidt feiert ihren 2. Platz über 400 Meter

Bei der Hallen-DM der Leichtathleten in Leipzig bewies Alica Schmidt nun, dass sie mittlerweile in der erweiterten nationalen Spitze angekommen ist.

Über ihre Paradestrecke auf den 400 Metern gewann sie hinter der souveränen Siegerin Corinna Schwab (51,74 Sekunden) die Silbermedaille. In 52,80 Sekunden blieb sie zum ersten Mal in ihrer Karriere unter 53 Sekunden und feierte ihre persönliche Bestzeit entsprechend.

„Mit der Staffel um Medaille kämpfen“

Mit ihrer Zeit blieb die 23-Jährige sogar unter der Hallen-WM-Norm - doch die Wettkämpfe in Belgrad Ende März wird sie sausen lassen. „Ich glaube, das Wichtige ist jetzt, mich auf die Sommersaison vorzubereiten, damit ich dort topfit an den Start gehen kann.“

In der Freiluft-Saison gibt es in diesem Jahr gleich zwei Highlights: Die WM in Eugene (USA) und die EM in München, die für Schmidt im Vordergrund steht.