Stefan Effenberg kritisiert FIFA in Ukraine-Krieg und warnt FC Bayern

Scharfe Kritik an Bayern: "Statt Verstärkung kam Sabitzer!"

Stefan Effenberg kritisiert in seiner SPORT1-Kolumne das Verhalten der FIFA rund um den Krieg in der Ukraine. Außerdem nimmt sich der SPORT1-Experte den FC Bayern und Hertha BSC vor.

Die Geschehnisse in der Ukraine lassen auch den Sport nicht kalt. Ich bin der Meinung, dass man ein klares Zeichen setzen muss.

Was mich erschreckt, ist die Rolle der FIFA. Sie hat nun zwar erste - nicht weit genug gehende - Sanktionen verkündet , spielt aber weiter auf Zeit.

Vitali Klitschko hat ein beeindruckendes Statement abgegeben, was mich tief beeindruckt hat. Er hat immer wieder das Wort „jetzt“ benutzt. Da kann man nicht auf Zeit spielen.

Für die Bayern war es wichtig, zu null zu spielen

Der Sport in Deutschland muss unterdessen weitermachen und hat das am Wochenende auch getan. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der FC Bayern war in Frankfurt zu Gast und es war ein richtig gutes Bundesliga-Spiel.

Es war ein wichtiger 1:0-Sieg für die Bayern und für das Selbstbewusstsein war es wichtig, zu null zu spielen. Dass sie mal die Bude sauber gehalten haben, ist fast wichtiger als der Sieg. Aber in der Bundesliga sind sie immer auf Kurs, es kommt auf die Champions League an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wichtig ist, dass sich der Abwehrverbund einspielt. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat viel variiert. Der Verbund muss sich in den letzten Wochen, wenn es darauf ankommt, einspielen. Man sollte nicht mehr von Dreier- auf Viererkette umspringen. Wenn du den neben dir kennst, dann ist das wichtig. Wenn die Großen kommen, dann nutzen sie die Fehler eiskalt aus. Die Defensive ist die Basis für eine Top-Mannschaft – und das gilt auch für den FC Bayern. Ansonsten kannst du die Champions League nicht gewinnen. ( Warum Bayern zum Verkaufsklub wird )

Diese Fehler darf Bayern auf dem Transfermarkt nicht machen

Man gibt aber einem Jamal Musiala beispielsweise die Möglichkeit. Das gab es früher nicht. Es ist aber glaube ich nicht die Philosophie der Bayern, nur junge Spieler zu holen, diese auszubilden und dann zu verkaufen. Dann wirst du die Champions League in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr gewinnen.

Upamecano und auch Marcel Sabitzer waren Wunschspieler von Nagelsmann. Upamecano wird schon noch kommen, aber Sabitzer ist derzeit enttäuschend. Die Zeit hast du bei Bayern München einfach nicht. Er ist ein fertiger Spieler. Da muss man nicht hingehen und sagen, er muss sich an Bayern gewöhnen. Die Zeit hast du in München nicht und dann wirst du schnell aussortiert.

Bei Korkut fehlt mit ein bisschen das Feuer

Hertha BSC ist nach der neuerlichen Pleite in Freiburg (0:3) noch tiefer im Abstiegskampf.

Die Hertha befindet sich nun in der Situation, dass es nicht abwegig ist, dass sie in die Relegation müssen oder sogar direkt absteigen. Das wäre der Super-GAU. Es zeigt, wie viele Fehler man mit Geld machen kann.

Man hatte schon Spieler mit hoher Qualität. Die hat man aber alle verloren. Jetzt gibt der Kader eigentlich nicht mehr viel her. Da liegt einiges im Argen, auch mit der Unruhe. Das trägt alles dazu bei, dass Hertha sich in einer sehr schwierigen Situation befindet. Ich finde es gut, dass sie am Trainer festhalten. Aber bei Tayfun Korkut fehlt mir ein bisschen das Feuer.