Ukrainische Fechter verweigern Duell mit Russland

Ukrainische Degenfechter haben sich beim Weltcup in Kairo am Sonntag geweigert, zum Duell gegen Russland anzutreten.

Ukrainische Degenfechter haben sich beim Weltcup in Kairo am Sonntag geweigert, zum Duell gegen Russland anzutreten. Stattdessen reckten sie Banner empor, unter anderem mit der Aufschrift: „Stop the war! Save Ukraine!“ (Stoppt den Krieg! Rettet die Ukraine!).