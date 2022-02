Sieg verschenkt: Dortmund kassiert weiteren Rückschlag

Dortmund verpasst Sieg in Augsburg © AFP/SID/MICHAELA REHLE

Der BVB war durch den guten Thorgan Hazard Hazard vor 15.330 Zuschauern in Führung gegangen (35.), versäumte es aber vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, den Vorsprung auszubauen - hinzu kamen ein Latten- und ein Pfostentreffer. Dortmund wird sich nach dem Scheitern in allen Pokalwettbewerben nun darauf beschränken müssen, seinen Platz in der Champions League abzusichern.