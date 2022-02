Tennis: Switolina will Preisgelder in die ukrainische Heimat schicken

Elina Switolina will Heimat unterstützen © AFP/SID/MARTIN KEEP

Elina Switolina hat angekündigt, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrem Heimatland zu spenden.

Die ukrainische Weltklasse-Tennisspielerin Elina Switolina hat angekündigt, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrem von Russland attackierten Heimatland zu spenden. „Ich verpflichte mich, das Preisgeld meiner kommenden Turniere weiterzugeben, um die Armee und humanitäre Bedürfnisse zu unterstützen und zu helfen, dich, unser Land, zu verteidigen“, postete Switolina bei Twitter in einem „Brief an mein Heimatland“.