Bundesliga: FC Augsburg - BVB 1:1 - Tor von Thorgan Hazard reicht nicht

Am 24. Bundesliga-Spieltag kommt Borussia Dortmund trotz Führung in Augsburg nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Titel ist nun fast nicht mehr erreichbar.

Die sportliche Krise bei Borussia Dortmund hält an. Nach dem Aus im Europapokal ist auch der Traum von der Meisterschaft so gut wie ausgeträumt.

Die Führung der Gäste durch Thorgan Hazard nach einem sehenswerten Solo glich der eingewechselte Noah Sarenren Bazee per Kopf in der Schlussphase aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rose: „Es ist unglücklich“

„Wir hätten dieses Spiel hier heute gerne knapp gewonnen. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung gewesen. So ist es unglücklich“, sagte Dortmunds Trainer Marco Rose bei DAZN .

Auch Emre Can war nach dem Spiel enttäuscht: „Wir haben uns viel vorgenommen. Die erste Halbzeit war ordentlich, die zweite nicht so gut. Wir haben nur einen Punkt jetzt.“

Ganz anders war indes die Stimmungslage bei den Augsburgern. „Wir haben gut gearbeitet und waren gut organisiert. Ich denke schon, dass dieser Punkt in Ordnung geht“, sagte FCA-Trainer Markus Weinzierl: „Wir haben zum Schluss noch mehr Risiko gespielt und sind dafür belohnt worden.“

Der BVB musste verletzungsbedingt auf sechs Spieler verzichten, nachdem sich in Glasgow beim Aus in der Europa League gegen die Rangers auch noch Marco Reus und Thomas Meunier verletzt hatten.

Rose setzt auf Dreierkette

Dazu setzte Trainer Marco Rose Nico Schulz auf die Bank und operierte in Augsburg mit einer Dreierkette in der Abwehr. Marin Pongracic ersetzte Schulz in der Startelf.