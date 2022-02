Bundesliga: Max Kruse vom VfL Wolfsburg zeigt seinen Fuß nach dem Spiel gegen Mönchengladbach

Max Kruse wurde beim Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach ein Elfmeter verwehrt. Am Tag darauf ärgert sich der 33-Jährige immer noch über den ausbleibenden Pfiff.

Der 33-Jährige ärgerte sich über einen nicht gegebenen Elfmeter in der 66. Minute beim Stand vom 2:1. Referee Tobias Reichel hatte die Szene nicht als Foul gewertet, zudem hat der Video-Schiedsrichter nicht eingegriffen.

Im Interview nach der Partie machte Kruse seinem Ärger bei Sky Luft: „Ich frage mich, was die da im Keller machen. Es kann ja nicht der Fairplay-Gedanke sein, dass ich in dieser Szene direkt hinfalle. Dann muss ich einfach immer direkt fallen, dann gibt es Elfmeter. Klarer kann ich nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen, aber kompetent waren die da nicht.“

Nun legte der ehemalige Gladbacher nach und veröffentlichte ein Foto in seiner Instagram-Story, in der sein angeschwollener Knöchel zu sehen ist. Dazu schrieb der 33-Jährige: „Ne war kein Elfmeter“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kruse kommt in dieser Saison auf insgesamt 20 Einsätze in der Bundesliga, in denen er sechs Treffer erzielte. Zudem bereitete er fünf Tore vor.