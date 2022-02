Bundesliga: RB Leipzig siegt dank Joker Nkunku beim VfL Bochum

Beim heimstarken VfL Bochum setzten sich die Sachsen nach 14 Treffern in vier Spielen „nur“ mit 1:0 (0:0) durch, behaupteten aber ihren Champions-League-Platz. Unter dem neuen Coach hat RB von 13 Pflichtspielen bislang nur zwei verloren. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Nicht viele Mannschafen haben hier gewonnen. Wir sind zufrieden mit den drei Punkten, es war ein enges Spiel“, erklärte RB-Angreifer Yussuf Poulsen bei DAZN . VfL-Kapitän Anthony Losilla analysierte: „Das ist hart, wenn man so spät das 0:1 kassiert. Wir müssen die ganze Zeit konzentriert sein. Leipzig braucht nicht viel, um ein Tor zu erzielen.“

Zu den „Top 3 in Deutschland“ hatte VfL-Trainer Thomas Reis die Leipziger vor der Partie gezählt. Bevor sein Kollege Tedesco bei den Sachsen übernahm, lag RB noch hinter Bochum. Mittlerweile hat das Team unter dem ehemaligen Schalker Trainer in der Bundesliga wieder die Champions-League-Plätze im Blick, steht im DFB-Pokal-Viertelfinale und in der Europa League im Achtelfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)