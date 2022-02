Kevin Trapps Verlobte überrascht: Bin nicht sein größter Fan

Kevin Trapp hat bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern am Samstag ein starkes Spiel gezeigt.

Der Kapitän von Eintracht Frankfurt hielt beim 0:1 in der heimischen Arena alles, was zu halten war. Auch wegen seiner zahlreichen Paraden blieb es in einem unterhaltsamen Spiel lange spannend. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)