3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – Sport-Club Freiburg II, 0:2 (0:1)

Für den FC Viktoria 1889 Berlin gab es in der Partie gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Der Sport-Club erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten die Gäste die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Vincent Vermeij brachte Freiburg II in der 33. Minute in Front. Zur Pause behielt der Sport-Club Freiburg II die Nase knapp vorn. Das 2:0 führte Vermeij herbei, als er nach Vorlage von Patrick Kammerbauer zugunsten des Sport-Club traf (56.). Am Schluss schlug Freiburg II Viktoria mit 2:0.