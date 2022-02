FC Chelsea: Hudson-Odoi über Coach Tuchel: "Warum schreist du mich so an?"

Thomas Tuchel will das Optimum aus seinen Spielern herausholen - und schreit sie deshalb auch schon mal an. Callum Hudson-Odoi erklärt, was er davon hält.

So treibt Tuchel seine Chelsea-Spieler an

In einem Interview mit der Daily Mail erklärte der Außenspieler die Methoden, mit denen Tuchel ihn und seine Kollegen zu Höchstleistungen treiben will. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Er ergänzte: „Er weiß, wie er das Beste aus jedem Spieler herausholt. Manchmal auf eine Weise, die du nicht hören willst. Oder er schreit dich möglicherweise auf eine Art an, bei der du dir denkst: ‚Warum schreist du mich an der Seitenlinie so an?‘“ Mit einem Lächeln fügte er hinzu: „Aber er will gleichzeitig das Beste für das Team.“