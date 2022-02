UEFA und FIFA selbst im Russland-Ukraine-Krieg ohne Rückgrat - SPORT1-Kommentar

Es wirft ein beschämendes Licht auf den Europäischen Fußball-Verband (UEFA) und den Fußball-Weltverband (FIFA), angesichts einer weltpolitisch in den vergangenen Jahrzehnten nie dagewesenen Eskalationsstufe noch immer in Deckung zu gehen, statt endlich Flagge zu zeigen.

Aber das ist schließlich auch das Mindeste in dieser fassungslos machenden Katastrophe in der Ukraine - und das war am Freitag. (TICKER: Russland-Ukraine-Konflikt: Auswirkungen auf die Sportwelt)