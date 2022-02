Hertha BSC: Fredi Bobic gibt Trainer Tayfun Korkut Job-Garantie bis Saisonende

Bobic verteidigt Korkut: „Jammert nicht rum“

Bobic mit Klartext: „Es geht jetzt ums Überleben“

Laut dem ehemaligen Stuttgart-Profi müsse man die Hertha-Akteure „mehr in Verantwortung“ ziehen. „Die Spieler haben bei Hertha BSC tolle Verträge. Dann müssen sie auch was zeigen. Es geht jetzt ums Überleben – und das muss jedem bewusst sein“, erläuterte Bobic.

„War so nicht geplant“: Bobic von Situation überrascht

Indes habe Bobic bei seinem Wechsel von Frankfurt zur Hertha „nicht gedacht“, zu diesem Zeitpunkt in dieser Situation zu sein. „Das war so nicht geplant. Wir haben nicht top performt.“

Windhorst-Aussagen „kein gutes Bild“

Ein Abstieg am Saisonende würde so oder so einem „Super-Gau“ gleichen, sagte Bobic und ergänzte: „Es braucht Stabilität und Kontinuität. Ich denke nicht an die 2. Liga, das ist mein Vorteil. Ich denke an die Bundesliga.“