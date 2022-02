Abfahrt: Weidle überwindet sich bei Nufers Überraschungssieg

Kira Weidle ist nach schwerem Sturz wieder am Start © AFP/SID/JURE MAKOVEC

Kira Weidle hat sich bei der Abfahrt in Crans-Montana trotz ihrer schmerzhaften Verletzungen nach einem spektakulären Trainingssturz überwunden.

Die 26-Jährige ging beim Überraschungssieg der Schweizerin Priska Nufer am Sonntag an den Start. Dass Weidle abgeschlagen auf Rang 25 ins Ziel kam, war zweitrangig.

Auf das Rennen am Samstag hatte die Olympia-Vierte wegen starker Nackenschmerzen und Prellungen an den Schienbeinen noch verzichtet. Weidle war im Abschlusstraining am Freitag schwer gestürzt.