League Cup, FC Chelsea - FC Liverpool: Das spricht für Tuchel im Duell mit Klopp Vor Finale: Das hat Tuchel Klopp voraus

Jürgen Klopp vs. Thomas Tuchel - wer gewinnt das deutsche Duell im englischen League-Cup-Finale? SPORT1 schaut sich die Final-Bilanzen beider Trainer einmal genauer an.

Im englischen League-Cup-Finale, dem Carabao Cup, stehen sich am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) der FC Chelsea und der FC Liverpool gegenüber.

Ein deutsches Endspiel sozusagen - denn Blues-Coach Thomas Tuchel trifft auf Trainer Jürgen Klopp und seine Reds.

Beide trainierten den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund, ehe Tuchel über Paris Saint-Germain an der Stamford Bridge landete, während Klopp bereits an der Anfield Road für Furore sorgte.

Mittlerweile zählen die beiden Deutschen zu den weltbesten Trainern. Tuchel wurde 2020/21 Weltklubtrainer des Jahres, Klopp wurde diese Ehre 2018/19 und 2019/20 zuteil.

Vor dem direkten Duell der beiden Freunde im Carabao Cup blickt SPORT1 auf deren jeweilige Final-Bilanz und legt dar, was Tuchel seinem Kollegen Klopp voraus hat.

2010/11:

Klopp (BVB): Deutscher Meister

Im Sommer 2008 übernimmt Klopp das Traineramt in Dortmund. Drei Jahre später feiert er mit seiner Mannschaft sensationell die deutsche Meisterschaft. Und zwar vorzeitig am 32. Spieltag. Da Bayer Leverkusen in Köln 0:2 verliert und der BVB zeitgleich gegen den 1. FC Nürnberg 2:0 gewinnt, sind die Schwarz-Gelben erstmals seit 2002 wieder Meister.

Tuchel (Mainz): titellos

In seiner zweiten Saison als Mainzer Chefcoach stellt Tuchel den damaligen Bundesliga-Startrekord von sieben Siegen in Serie ein. Der FSV wird dank modernem Tempo- und Angriffsfußball starker Fünfter und qualifiziert sich für die Europa League. Das Pokal-Aus in der 2. Runde ist zu verschmerzen.

2011/12:

Klopp (BVB): Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Im deutschen Supercup-Finale kommt es zum brisanten Ruhrpott-Derby zwischen dem BVB und Schalke 04. Im Elfer-Krimi gewinnt der Pokalsieger mit 4:3. Schalker Held ist Keeper Ralf Fährmann, der zwei Elfmeter von Ivan Perisic und Kevin Großkreutz pariert und den Königsblauen so den ersten Supercup-Sieg der Klubgeschichte sichert. (1. Final-Niederlage für Klopp)

Dortmund demütigt im DFB-Pokal den Rekord-Pokalsieger Bayern München! Nach zwei Meisterschaften holt Klopp mit dem Pokalsieg seinen dritten großen Titel. Final-Held ist Robert Lewandowski mit drei Treffern (45./58./81.) - Shinji Kagawa (3.) und Mats Hummels (41./FE) treffen zuvor.

„Das ist definitiv nicht in Worte zu fassen“, schwärmt Klopp nach dem 5:2-Erfolg sowie dem Gewinn des Doubles. (1. Final-Sieg für Klopp)

Tuchel (Mainz): titellos

Mit der Dreifach-Belastung kommen die 05er nicht gut zu recht: In der Liga wird es in der Endabrechnung der 13. Platz, im Pokal ist im Achtelfinale Schluss und in der Europa League scheitert man bereits in der 3. Quali-Runde. Eine schwierige Saison.

2012/13:

Klopp (BVB): titellos

Fünf Mal haben die Münchner zuletzt gegen die Borussia verloren. Die Bayern sind heiß wie Frittenfett und führen bereits nach elf Minuten 2:0.

Mario Mandzukic (8.) und Thomas Müller (11.) sorgen für klare Verhältnisse gegen schwache Dortmunder. Das 1:2 durch Lewandowski (75.) ist nur Ergebniskosmetik. Die Bayern sichern sich verdient den Supercup. (2. Final-Niederlage)

Im Champions-League-Finale setzt sich Bayern erneut gegen die Schwarz-Gelben nach Toren von Mandzukic (60.) und Arjen Robben (89.) mit 2:1 durch. Der BVB-Coach kündigt aber an, wieder angreifen zu wollen. „Wann das ist, weiß ich nicht“, sagte Klopp. (3. Final-Niederlage)

Tuchel (Mainz): titellos

Trotz einer 2:0-Führung streicht Mainz im Pokal-Viertelfinale die Segel: Ivan Santini (86.) und Daniel Caligiuri (90.+3) retten den SC Freiburg in die Verlängerung, wo Caligiuri (108.) mit dem 3:2 das Aus für die Tuchel-Truppe besiegelt. In der Bundesliga steht erneut ein 13. Platz zu Buche.

2013/14:

Klopp (BVB): Deutscher Supercup-Sieger

Nach zuvor zwei Final-Pleiten im deutschen Supercup darf dieses Mal Klopp jubeln. Im ausverkauften Signal Iduna Park besiegt der BVB nach Toren von Marco Reus (6./86.), Daniel van Buyten (56./Eigentor) und Ilkay Gündogan (57.) die Bayern mit 4:2. Die zwei Robben-Treffer sind zu wenig. (2. Final-Sieg)

Nach dem Pokalsieg 2012 steht die Borussia wieder im Pokalfinale von Berlin, und wieder heißt der Gegner Bayern. Die Schwarz-Gelben zwingen die Münchner in die Verlängerung, dort entscheiden die Tore von Robben (107.) und Müller (120.) die Partie.

Bitter: In der regulären Spielzeit wird ein klarer Treffer des Dortmunders Hummels nicht anerkannt. (4. Final-Niederlage)

Tuchel (Mainz): titellos

Der gebürtige Krumbacher führt die 05er erneut in den Europapokal dank eines starken siebten Ranges in der Bundesliga. Das Pokal-Aus in der 2. Runde ist vergessen.

Doch nach dem Saisonende verkündet Tuchel aus dem Nichts und trotz eines laufenden Vertrags in Mainz seinen Abschied. Er geht in ein Sabbatjahr.

2014/15:

Klopp (BVB): Deutscher Supercup-Sieger

Auch wenn der Supercup bei vielen nicht den höchsten Stellenwert hat, genießt Klopp seinen zweiten Triumph in Folge. Erst recht, da seine Mannschaft wieder die Bayern mit 2:0 bezwingt. Henrikh Mkhitaryan (23.) und Pierre-Emerick Aubameyang (62.) treffen für den BVB. (3. Final-Sieg)

Nach sieben Jahren kündigt Klopp seinen Abschied aus Dortmund an und will die verkorkste Saison im Pokalfinale versöhnlich beenden. „Der letzte Traum, den ich noch habe, ist noch einmal mit einem guten Grund mit dem Laster um den Borsigplatz zu fahren“, sagt er vor dem Endspiel.

Es wird nichts daraus: Aubameyang (5.) trifft zwar früh zur Führung, doch Luiz Gustavo (22.), Kevin De Bruyne (33.) und Bas Dost (38.) schießen den VfL Wolfsburg zum Pokalsieg. (5. Final-Niederlage)

Tuchel (Sabbatjahr): titellos

2015/16:

Klopp (Liverpool): titellos

In seiner ersten Saison als Liverpools Teammanager greift Klopp gleich nach seinem ersten Titel - im League-Cup-Endspiel wartet Manchester City. Philippe

Coutinho gleicht kurz vor Schluss zum 1:1 aus und zwingt den Favoriten ins Elfmeterschießen. Dort haben die Citizens die besseren Nerven. Nur Emre Can trifft für Liverpool vom Punkt. ManCity gewinnt 3:1 n.E.! (6. Final-Niederlage)

Drei Monate nach der Ligapokal-Pleite ergibt sich die nächste Chance: Im Endspiel der UEFA Europa League trifft Klopps Team auf den FC Sevilla.

Nach der 1:0-Halbzeit-Führung durch Daniel Sturridge (35.) ist die Hoffnung groß, doch der Rekord-Sieger aus Andalusien spielt nicht mit und dreht noch die Partie. Kevin Gameiro (46.) und Coke (64., 70.) führen die Rojiblances zum 3:1-Sieg. Klopps Final-Fluch will kein Ende nehmen. (7. Final-Niederlage)

Tuchel (BVB): Vizemeister, titellos

Während seines Sabbatjahres sagt Tuchel RB Leipzig und dem Hamburger SV ab. Gut für den BVB, denn die Schwarz-Gelben können ihn als Nachfolger von Klopp verpflichten. Mit Erfolg: Dortmund wird mit 78 Punkten Vizemeister hinter den Bayern (88).

In der Europa League scheidet die Tuchel-Truppe im Viertelfinale ausgerechnet gegen Klopp aus. Nach einem 1:1 im Hinspiel, führt der BVB an der Anfield Road 2:0 und 3:1, doch Liverpool kommt dank Dejan Lovrens (90.+1) Treffer in der Nachspielzeit zum 4:3 weiter. Bitter!

Im DFB-Pokal steht Tuchel erstmals in seiner jungen Karriere in einem Endspiel: Nach einem Elfer-Krimi (3:4) gegen die Bayern hat der BVB aber das Nachsehen. (1. Final-Niederlage für Tuchel)

2016/17:

Klopp (Liverpool): titellos

In der Champions League sowie im League Cup scheidet Liverpool jeweils im Halbfinale aus, im FA Cup ist bereits in der 4. Runde Schluss. Die Meisterschaft beendet Liverpool als Vierter, was eine deutliche Steigerung zur Vorsaison ist, wo die Reds nur Achter wurden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Tuchel (BVB): DFB-Pokalsieger

Vor dem Bundesliga-Start stehen sich der BVB und Bayern erneut im Supercup gegenüber. Der Rekordmeister gewinnt locker mit 2:0, denn den Dortmundern merkt man den Weggang der Leistungsträger Hummels (München), Gündogan (Manchester City) und Mkhitaryan (Manchester United) deutlich an. (2. Final-Niederlage)

In der Meisterschaft läuft es für die umgebaute Dortmunder Mannschaft auch nicht wie erhofft. Am Ende steht aber noch ein guter dritter Platz zu Buche.

In der Königsklasse scheidet der BVB im Viertelfinale gegen den AS Monaco aus - in den Köpfen bleibt aber vor allem der Anschlag auf den Mannschaftsbus der Schwarz-Gelben.

Einen versöhnlichen Abschluss gibt es im DFB-Pokal, wo Dortmund Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt und den vierten Pokalsieg feiern kann. Drei Tage nach dem Pokalfinale trennt sich der BVB aufgrund von Differenzen von Tuchel. (1. Final-Sieg für Tuchel)

2017/18:

Klopp (Liverpool): titellos

Das tränenreiche Aus von Superstar Mohamed Salah, unfassbare Blackouts von Loris Karius und auch noch ein Traumtor von Gareth Bale.

An einem schwarzen Abend platzt für Klopp und Liverpool der Traum vom Champions-League-Sieg gegen Real Madrid jäh. Die Reds verlieren trotz großen Kampfes mit 1:3 gegen die Königlichen. (8. Final-Niederlage)

Tuchel (vereinslos): titellos

2018/19:

Klopp (Liverpool): Champions-League-Sieger, Englischer Vize-Meister

Zum dritten Mal nach 2013 und 2018 steht Klopp im Finale der Königsklasse und macht dem Final-Fluch endlich ein Ende.

Nach der sagenhaften Premier-League-Saison ohne Titel ist der Henkelpott nun die Krönung seiner Arbeit. Spätestens jetzt ist ihm der Heldenstatus an der Anfield Road nicht mehr zu nehmen.

„Das war nicht das beste Spiel von Tottenham und auch nicht von uns. Wir haben gewonnen. Das ist für die Jungs, für meine Familie. Die Fans haben so lange darauf gewartet“, sagte Klopp.

Den 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur sichern Salah (2./FE) und Divock Origi (97.). Nach dem Triumph gibt es in Liverpool kein Halten mehr. (4. Final-Sieg)

Tuchel (Chelsea): Französischer Meister, Französischer Superpokalsieger

Sein PSG-Debüt feiert Tuchel gleich in einem Finale: Im französischen Superpokal bezwingt der Scheich-Klub Monaco deutlich mit 4:0. Was für ein Traumstart! (2. Final-Sieg)

Deutlich schlechter läuft es in der Champions League: Im Achtelfinale verlieren die Pariser zuhause 1:3 gegen ManUnited und scheiden aus, obgleich PSG im Old Trafford noch 2:0 gewann.

Im Coupe de la Ligue wird‘s auch blamabel, als die Star-Truppe im Viertelfinale daheim gegen EA Guingamp 1:2 verliert und rausfliegt. Dafür greift Tuchel im Coupe de France nach seinem zweiten Titel mit PSG, doch in einem Elfer-Krimi verliert sein Team unglücklich gegen Stade Rennes 7:8. (3. Final-Niederlage)

Immerhin feiert Tuchel seine erste Meisterschaft: Mit 16 bzw. 19 Punkten Vorsprung wird PSG vor OSC Lille und Olympique Lyon französischer Meister.

2019/20:

Klopp (Liverpool): Englischer Meister, UEFA-Supercup-Sieger, FIFA-Klub-Weltmeister

Der Start in die neue Saison beginnt für den frisch gebackenen Champions-League-Sieger mit einem kleinen Dämpfer: Nach Elfmeterschießen unterliegt Liverpool im Community Shield ManCity 5:6! (9. Final-Niederlage)

Am Ende der Saison kräht aber kein Hahn mehr danach - nach 30 Jahren und einer überragenden Saison führt Klopp Liverpool endlich zur ersten englischen Meisterschaft seit 1990. Der Jubel in der Heimat der Beatles kennt trotz der Corona-Pandemie keine Grenzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Außerdem gewinnen die Reds noch den UEFA Supercup: Im Finale gegen Chelsea steht es nach 90 Minuten 1:1, nach der Verlängerung 2:2, ehe es ins Elfmeterschießen geht. Alle Schützen treffen, bis Liverpools Keeper Adrián den letzten Elfer von Tammy Abraham hält. (5. Final-Sieg)

Zudem darf sich Klopp auch noch Klub-Weltmeister nennen: Im Finale ringt Liverpool nach einem Tor von Roberto Firmino (99.) in der Verlängerung Flamengo Rio de Janeiro nieder. (6. Final-Sieg)

Tuchel (PSG): Französischer Meister, Französischer Pokalsieger, Französischer Ligapokalsieger, Französischer Superpokalsieger

Im französischen Superpokal gelingt Tuchel mit einem 2:1-Erfolg die Revanche gegen Rennes, das PSG in der Vorsaison überraschend im Finale des Coupe de France bezwang. Durch Tore von Kylian Mbappé und Ángel Di María holt Tuchel seinen dritten Titel mit Paris. (3. Final-Sieg)

Ein weiterer erfolgt im französischen Pokal: Neymars Treffer zum 1:0 gegen AS Saint-Etienne lässt Tuchel jubeln. Der Coupe de France steht nun auch in seinem Trophäenschrank. (4. Final-Sieg)

Nur eine Woche später gesellt sich auch der Coupe de La Ligue dazu: Im französischen Superpokal muss der deutsche Erfolgscoach aber dieses Mal zittern. Erst nach einem dramatischen Elfmeterschießen (6:5) gegen Lyon kann Tuchel die Sektkorken knallen lassen. (5. Final-Sieg)

Tuchels Super-Saison wird durch die französische Meisterschaft garniert, auch wenn die Saison coronabedingt verkürzt wird. PSG hat zwölf Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille und 18 auf Rennes. Das hätte niemand aufgeholt.

Die absolute Krönung bleibt Tuchel aber versagt: Im Champions-League-Finale unterliegt der Scheich-Klub den Bayern mit 0:1. Ausgerechnet der ehemalige PSG-Spieler Kingsley Coman wird mit seinem Siegtor zum Final-Held. Tuchel verpasst haarscharf seinen fünften Titel in einer Saison! (4. Final-Niederlage)

2020/21:

Klopp (Liverpool): titellos

In den englischen Pokal-Wettbewerben wird Klopp nicht gerade vom Glück geküsst. Im FA Cup kommt der deutsche Weltklubtrainer bisher nie weiter als die 5. Runde - und auch sein zweites Endspiel im Community Shield geht verloren. Gegen Arsenal verliert er wieder im Elfmeterschießen mit 5:6! (10. Final-Niederlage)

Darüber hinaus ist im Viertelfinale der Königsklasse gegen Real Madrid Endstation. In der englischen Meisterschaft landet der Titelverteidiger zudem auch nur auf dem dritten Platz.

Tuchel (PSG/Chelsea): Champions-League-Sieger

Ende Dezember 2020 löst Tuchel seinen Vertrag mit PSG auf, obwohl sein Team in der Ligue 1 mit nur einem Zähler Rückstand auf Lille und Lyon Dritter ist - sowie in der Königsklasse die Gruppenphase als Tabellenerster vor RB Leipzig und ManUnited abschließt.

Doch das Tischtuch zwischen Tuchel und Sportdirektor Leonardo ist zu sehr zerrissen.

Nur einen Monat nach seinem Ausscheiden bei PSG übernimmt Tuchel als Nachfolger von Frank Lampard Chelsea, das nach 19 Spielen in der Premier League nur Tabellenneunter ist. Tuchel startet eine furiose Aufholjagd und führt die Blues noch als Vierter in die Königsklasse.

Im FA-Cup-Finale ziehen die Londoner aber gegen Leicester City mit 0:1 den Kürzeren. Youri Tielemans‘ Treffer vereitelt Tuchels ersten Titel mit den Blues. (5. Final-Niederlage)

Diesen schnappt sich der Deutsche dafür aber auf der größten europäischen Fußball-Bühne: Im Champions-League-Finale gegen Manchester City schießt Kai Havertz die Blues zum Sieg. Der Jubel kennt keine Grenzen.

„Ich laufe wie durch einen Film“, sagte Tuchel: „Meine Kinder sind hier, meine Frau, meine Eltern. Meine Oma schaut zu Hause zu und ist über 90! Für die alle ist das jetzt. Und für unsere Fans.“ (6. Final-Sieg)

Tuchel besiegt in dieser Saison das Who‘s who der Trainer-Gilde mit Guardiola, Klopp, Diego Simeone, Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti und José Mourinho. Und das gewiss nicht immer mit der überlegenen Elf.

Jetzt ist wohl allen klar, dass Tuchel einer der allerbesten Trainer ist.

2021/22:

Klopp (Liverpool): (noch) titellos

Neben dem League Cup hat Klopp auch noch im FA Cup Titelchancen. Die Reds stehen in der 5. Runde und können dort auf den ersten Titel seit 2006 hoffen.

Dafür ist die englische Meisterschaft umso spannender. Dort hat Liverpool nur drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer ManCity. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Tuchel (Chelsea): UEFA-Supercup-Sieger, FIFA-Klub-Weltmeister

Am 11. August 2021 gewinnt Chelsea auch den UEFA Supercup nach einem packenden 6:5-Sieg im Elfmeterschießen gegen den Europa-League-Sieger FC Villarreal. Für seine Erfolge wird Tuchel zum FIFA-Welttrainer des Jahres 2021 gekürt. (7. Final-Sieg)

Im Finale der FIFA Klub-WM kann sich Tuchel wieder auf Havertz verlassen: Der deutsche Nationalspieler ist in der Verlängerung vom Elfmeterpunkt eiskalt und trifft zum 2:1-Sieg gegen Palmeiras São Paulo. Tuchel ist nun auch Klub-Weltmeister wie Klopp. (8. Final-Sieg)

In der Premier League ist für Chelseas dagegen die Meisterschaft außer Reichweite. Dafür hat Tuchel aber noch zwei Titel-Chancen im FA Cup und dem League Cup. Dort trifft Tuchel im Finale mal wieder auf Klopp.

Fazit

Wer gewinnt dieses Mal das deutsch-deutsche Duell und somit den Carabao Cup 2021/22?

Klopp gewann sechs seiner Endspiele, verlor aber auch schon zehn Finals, wenngleich seine Teams auch häufiger als Außenseiter in ein Endspiel gegangen waren.

Tuchel dagegen hat eine positive Final-Bilanz: Acht Mal holte er sich den Titel, fünf Mal ging er als Verlierer vom Platz - die PSG-Dominanz in Frankreich hat bei dieser Bilanz fairerweise aber auch mitgeholfen.

Im Head-to-Head-Vergleich hat Klopp die Nase vorn: In 17 Duellen gegen Tuchel behielt er neun Mal die Oberhand, trennte sich fünf Mal remis und verlor lediglich drei Mal. Hier hatte aber Klopp mit dem BVB gerade anfangs einen personellen Vorteil gegenüber Tuchel mit Mainz.