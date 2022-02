Irritierende Szenen nach Horror-Sturz von Cornelia Hütter bei Ski-Alpin-Weltcup

Cornelia Hütter landete bei der Abfahrt in Crans Montana übel © Imago

Cornelia Hütter landet bei der Weltcup-Abfahrt in Crans Montana übel auf dem Kopf - trotzdem gab es danach weiter fröhliche Blasmusik.

Minutenlanges Bangen um die Gesundheit um Cornelia Hütter - untermalt von nie unterbrochener Blasmusik: Der Umgang mit einem heftigen Sturz der österreichischen Skiläuferin bei der Weltcup-Abfahrt in Crans Montana hat am Sonntag ein irritierendes Bild abgegeben.

Hütter - Drittplatzierte bei der ersten Abfahrt am Tag zuvor - hatte kurz vor dem finalen Sprung die Kontrolle über ihren Lauf verloren, drehte sich in der Luft in Seitenlage, prallte bei hoher Geschwindigkeit mit dem Kopf auf der Piste auf und blieb zunächst regungslos liegen.